La guerra dei ciliegi a Como
Domani, lunedì 17 novembre, alle 7 del mattino, qualcuno a Como avrà il caffè in mano e l’altra pronta a difendere i ciliegi di via XX Settembre (in copertina foto di Maurizio Moro). È infatti in programma un sit-in contro il piano comunale di abbattimento degli alberi, considerati da molti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
La guerra dei ciliegi a Como - in in via XX Settembre: dopo l’addio ai ciliegi del Tempio Voltiano, Como si prepara a difendere i suoi alberi- Come scrive quicomo.it
No al taglio dei ciliegi: tanti cittadini al sit dell’alba a Como. Ma Rapinese tira dritto - Dopo la mobilitazione e la raccolta di migliaia di firme, questa mattina, lunedì 17 novembre, tanti cittadini contrari all’abbattimento degli storici ciliegi di via XX Settembre a Como si sono radunat ... Si legge su comozero.it
Risveglio con la protesta di via XX settembre a Como: i cittadini (con i cartelli) si oppongono alla rimozione dei ciliegi - Scontro con l'amministrazione comunale: le loro voci, la richiesta al sindaco. Come scrive ciaocomo.it