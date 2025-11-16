La giornata di Serie D L’Ostiamare ospita la Sammaurese Teramo e Notaresco da alta classifica
Quasi un testa coda per la capolista Ostiamare, che in settimana si è assicurata le prestazioni dell’ex attaccante del Chieti Tommaso Ceccarelli. Oggi i laziali ospiteranno la Sammaurese, penultima. Fari puntati sul derby abruzzese tra Notaresco e Teramo, quarta contro terza in classifica. Per le marchigiane un solo derby in programma: quello tra Ancona e Vigor Senigallia. Serie D (girone F), 12esima giornata. Oggi (ore 14:30): Ancona-Vigor Senigallia, Atletico Ascoli-Giulianova, Castelfidardo-UniPomezia, L’Aquila-Fossombrone, Notaresco-Teramo, Ostiamare-Sammaurese, Recanatese-Chieti, San Marino-Maceratese, Termoli-Sora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
NEW VIDEO! Guarda ora Trentino - Melendugno | Highlights | 8^ Giornata, Serie A2 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 Vai su X
SESTA GIORNATA - SERIE B FUTSAL BERNALDA - GRIMAL FUTSAL BARLETTA 2-3 ? Vivaldo ? Divincenzo ? Staila #OrgoglioBarletta ? - facebook.com Vai su Facebook
La giornata di Serie D. L’Ostiamare ospita la Sammaurese. Teramo e Notaresco da alta classifica - Quasi un testa coda per la capolista Ostiamare, che in settimana si è assicurata le prestazioni dell’ex attaccante del ... Segnala sport.quotidiano.net
Calcio Serie D, 11sima giornata: che Sambiase a Gela (0-3)! Vigor Lamezia a valanga sul Ragusa (4-0), solo pari per la Reggina ad Acireale (1-1); la Vibonese si salva al 92 ... - 3/ Nell’undicesima giornata in Interregionale Serie D raggruppamento I Sambiase da urlo: passa ... Secondo giornaledicalabria.it
Serie D. Risultati 11ª giornata e classifica girone I - 0 il Milazzo tra le mura amiche e balza al comando del girone appaiando proprio i giallorossi tirren ... Secondo msn.com