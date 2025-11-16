La giornata di Serie D L’Ostiamare ospita la Sammaurese Teramo e Notaresco da alta classifica

Quasi un testa coda per la capolista Ostiamare, che in settimana si è assicurata le prestazioni dell’ex attaccante del Chieti Tommaso Ceccarelli. Oggi i laziali ospiteranno la Sammaurese, penultima. Fari puntati sul derby abruzzese tra Notaresco e Teramo, quarta contro terza in classifica. Per le marchigiane un solo derby in programma: quello tra Ancona e Vigor Senigallia. Serie D (girone F), 12esima giornata. Oggi (ore 14:30): Ancona-Vigor Senigallia, Atletico Ascoli-Giulianova, Castelfidardo-UniPomezia, L’Aquila-Fossombrone, Notaresco-Teramo, Ostiamare-Sammaurese, Recanatese-Chieti, San Marino-Maceratese, Termoli-Sora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

