La formula del brunch funziona e il franchising è in fase di decollo | si prepara l' apertura di un locale a Milano
Locale accogliente, orari buoni per chi lavora, servizio di qualità per i clienti, brand di tendenza: nascono così le formule vincenti, i format che si affermano a macchia d'olio. E' il caso di Casamadie, locale aperto 12 anni fa da Luca e Christian a Cesena con il nome Pappareale, poi diventato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
