La formula del brunch funziona e il franchising è in fase di decollo | si prepara l' apertura di un locale a Milano

Cesenatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locale accogliente, orari buoni per chi lavora, servizio di qualità per i clienti, brand di tendenza: nascono così le formule vincenti, i format che si affermano a macchia d'olio. E' il caso di Casamadie, locale aperto 12 anni fa da Luca e Christian a Cesena con il nome Pappareale, poi diventato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

la formula del brunch funziona e il franchising 232 in fase di decollo si prepara l apertura di un locale a milano

© Cesenatoday.it - La formula del brunch funziona e il franchising è in fase di decollo: si prepara l'apertura di un locale a Milano

Altre letture consigliate

Aprire un franchising: nasce l’area FAQ degli esperti, con chiarimenti e consigli per imprenditori - Aprire un’attività in franchising richiede ai giovani e nuovi imprenditori una conoscenza approfondita di come funziona la formula di affiliazione. adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Formula Brunch Funziona Franchising