La finale Sinner–Alcaraz alle Nitto ATP Finals è una sfida anche tra Rolex

Sul palcoscenico delle Nitto ATP Finals 2025 a Torino, la racchetta non è l’unico oggetto destinato a brillare. Mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a dare spettacolo nell'ennesima finale di stagione (in programma oggi alle 18), al polso rubano la scena due versioni del modello più racing di Rolex. In questa doppia sfida – sul campo e al polso – è come se Sinner e Alcaraz giocassero anche una partita di identità orologiera: precisione minimalista contro esplosione di personalità. La scena è pronta: superfici veloci, tensione, tecnica pura, e due Rolex Daytona che riflettono (letteralmente) lo stile e il carattere dei protagonisti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

