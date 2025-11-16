La filosofia rewilding | il trend estetico e naturale che ricarica la mente

Life&People.it La teoria della Biofilia, elaborata dal biologo Edward O. Wilson, suggerisce che gli esseri umani hanno una predisposizione innata a connettersi con la natura; per questo, vivere in ambienti che integrino materiali grezzi, piante d’interno, ed altre forme organiche riduce l’affaticamento mentale, aumenta la produttività e favorisce un senso di pace interiore. Nell’era digitale e del cemento, infatti, non dovrebbe essere più la perfezione sterile degli spazi a guidare le scelte estetiche, quanto invece la loro dimensione più naturale. Il trend del rewilding, originariamente concetto ecologico mirato alla ricostruzione degli ecosistemi, permette una metamorfosi radicale, divenendo principio fondamentale del lifestyle e dell’architettura di alta gamma. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it