la democrazia degli estremisti

I candidati, ormai, non si dividono tra destra e sinistra, ma tra chi rappresenta il sistema e chi vi si oppone. La vittoria di Mamdani a New York ne è la dimostrazione e apre il sipario sul conflitto interno al Partito Democratico: da un lato l'ala moderata e istituzionale, dall'altro quella socialista e movimentista. Il classico conflitto delle sinistre. La vittoria di Mamdani è stata, soprattutto, la sconfitta dell'élite che ha governato New York per decenni, non tanto della destra come spesso ci si affanni a raccontare da questo lato dell'oceano. Le sue proposte, in buona parte irrealizzabili, hanno comunque il merito di aver tracciato un'identità chiara.

