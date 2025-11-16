Partita importante stasera per la Omag Mt San Giovanni a Perugia (ore 20.45). Dopo la bruciante sconfitta al tie-break in casa contro Pinerolo mercoledì, il campionato rischia di complicarsi in chiave salvezza se le marignanesi non otterranno altri fondamentali punti. Ma Perugia si presenta ai tifosi di casa in un momento di slancio, forte di due vittorie al quinto set (3-2 contro Novara e contro Bergamo) che hanno messo in luce carattere e pazienza. La squadra umbra ha dimostrato solidità nella correlazione muro-difesa, un sistema che poggia su centrali fisiche e ben coordinate, e su un libero capace di dare equilibrio alla seconda linea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Consolini a Perugia. Bracchi: "Siamo motivate, vogliamo riscattarci»