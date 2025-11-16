La Consar piazza la terza vittoria consecutiva e resta nel terzetto al secondo posto

La Consar tiene alta la concentrazione e la varietà delle sue soluzioni di gioco e va a prendersi a Casnate con Bernate la terza vittoria di fila, domando la fame di punti di una Campi Reali Cantù, ultima e ancora a secco di successi. Battuta (9 gli ace questa volta) e muro (12 vincenti) si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

