In uno stadio Lungobisenzio praticamente soldout (a ieri restavano pochi biglietti in Curva Ferrovia), il Prato prova a infilare la seconda vittoria consecutiva nel girone E di Serie D. In occasione della dodicesima giornata di campionato, i biancazzurri affrontano oggi, con calcio d’inizio fissato alle 14,30, la rivelazione Ghiviborgo, che si presenta in via Firenze con meno budget, ma più punti in classifica (21 contro 19) e pure statistiche migliori rispetto ai lanieri. Basti pensare che la formazione allenata dal tecnico fiorentino, classe ‘91, Corrado Ingenito ha segnato un numero maggiore di gol (19 contro 17) e ne ha incassati di meno (9 contro 11). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La carica di Venturi: "Serve prestazione top"