La bolla dell' intelligenza artificiale
Gli Stati Uniti sono ormai caratterizzati da un acceso dibattito sulla bolla dell'intelligenza artificiale. OpenAI riuscirà a sostenere le sue enormi proiezioni di spesa, superiori a mille miliardi di dollari? Le valutazioni di aziende come NVIDIA e le altre "Magnifiche Sette" che trainano la borsa sono adeguate o troppo gonfiate? Tutte domandi centrali in questa stagione. Siccome il ciclo dell'intelligenza artificiale, dal lancio di ChatGPT alla fine del 2022, è responsabile di una parte ingente dei rendimenti azionari, le preoccupazioni sono più che legittime. Come ha osservato Jamie Dimon di JPMorgan, c'è una differenza tra la capacità delle applicazioni di intelligenza artificiale e le valutazioni astronomiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
