Kostic domina in nazionale | grande prova del bianconero nella sfida vinta dalla Serbia contro la Lettonia Tutti i numeri della sua partita

di Luca Fioretti Kostic domina contro la Lettonia da terzino: 108 tocchi e 12 cross, una prestazione totale che invia un segnale a Spalletti per la difesa a 4. Filip Kostic  continua il suo momento d’oro. Dopo essersi rilanciato alla  Juventus  sotto la guida di  Luciano Spalletti, l’esterno serbo ha brillato anche con la sua  Nazionale.  Kostic  è stato protagonista assoluto nella vittoria della  Serbia  per  2-1  contro la  Lettonia, disputando una partita di livello assoluto. L’esterno bianconero  ha giocato tutto il match, confermando uno stato di forma eccellente e inviando un segnale importante al suo allenatore di club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

