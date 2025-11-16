Kjaer | Se Eriksen non ce l' avesse fatta avrei lasciato il calcio

Gazzetta.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simon Kjaer racconta il momento del malore di Eriksen durante la partita contro la Finlandia all'Europeo di tre anni fa. Guarda l'intervista completa sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

kjaer se eriksen non ce l avesse fatta avrei lasciato il calcio

© Gazzetta.it - Kjaer: "Se Eriksen non ce l'avesse fatta avrei lasciato il calcio"

Contenuti che potrebbero interessarti

kjaer eriksen ce avesseKjaer: "Se Eriksen non ce l'avesse fatta avrei smesso. Milan? Ora si sa chi comanda" - Intervista al danese, ex difensore rossonero: "Nell'anno dello scudetto Ibra portava tensione, in positivo e in negativo. Lo riporta msn.com

kjaer eriksen ce avesseKjaer: "Milan da scudetto, ora si sa chi comanda. Eriksen? Se non ce l'avesse fatta avrei smesso" - A 10 mesi dal suo ritiro, l'ex difensore tra le altre del Milan e della nazionale danese si è raccontato alla Gazzetta dello Sport ... Come scrive msn.com

kjaer eriksen ce avesseKjaer: «Leao come Dembelé, ora o mai più. Questo Milan è da scudetto. Eriksen? Se fosse andata male, avrei smesso» - Simon Kjaer, ex giocatore di Palermo, Roma e Milan tra le altre, ha voluto ripercorrere alcuni eventi della sua carriera, affrontando anche temi attuali, in un'intervista alla Gazzetta ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Kjaer Eriksen Ce Avesse