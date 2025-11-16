Kjaer | Se Eriksen non ce l' avesse fatta avrei lasciato il calcio

Simon Kjaer racconta il momento del malore di Eriksen durante la partita contro la Finlandia all'Europeo di tre anni fa. Guarda l'intervista completa sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kjaer: "Se Eriksen non ce l'avesse fatta avrei lasciato il calcio"

