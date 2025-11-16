Kiev sbarra la strada ai russi e ai corrotti

Infuriano i combattimenti tra russi e ucraini, con Mosca che sta cercando di portarsi in una situazione di vantaggio prima dell’arrivo dell’inverno, bombardando strutture energetiche e linee di collegamento, e l’Ucraina che risponde con la stessa moneta, mettendo in campo anche armi nuove, come il missile Long Neptune. Allo stesso tempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky deve fare i conti gli scandali interni e promette piazza pulita nelle aziende statali che operano nel settore energetico. Nella notte tra venerdì e sabato l'esercito russo ha sferrato attacchi contro Dnipro e la regione circostante, causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

