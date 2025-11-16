Kane sostiene l’Inghilterra come favorita per vincere la Coppa del Mondo dopo una qualificazione impeccabile

2025-11-16 21:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Lo skipper dei Tre Leoni ha segnato una doppietta nella vittoria per 2-0 contro l’Albania domenica. Harry Kane crede che l’Inghilterra viaggerà alla Coppa del Mondo del prossimo anno tra le sfidanti più forti dopo aver completato una campagna di qualificazione impeccabile. Domenica l’Inghilterra ha chiuso il girone con l’ottava vittoria consecutiva, battendo l’Albania per 2-0. Kane ha realizzato entrambi i gol e ha esteso lo straordinario record difensivo della squadra, con i Tre Leoni che hanno terminato la stagione senza subire gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com