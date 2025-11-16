Juventus Moggi Spalletti sa quello che fa

A TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato dell’attuale situazione della Nazionale con Gattuso e della situazione di Spalletti alla Juventus. Le parole di Moggi Che Nazionale vede? “A Gattuso non si può dire nulla. Il problema è che s’è trovato per combinazione in Nazionale, però quello che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Moggi “Spalletti sa quello che fa”

Altre letture consigliate

#carrù #VIP L'ex dg della Juventus Luciano Moggi avvistato al Ristorante “Al Bue Grasso” di Carrù, tappa celebre per il bollito e la cucina langarola. Una presenza che non è passata inosservata e ha acceso la curiosità dei commensali Da Provincia granda - facebook.com Vai su Facebook

MOGGI SCATENATO: JUVE FATTA MALE, con SPALLETTI CAMBIA POCO! CALCIOPOLI ... youtu.be/Wt1wHJqrmPQ?si… via @YouTube #juve #juventus #calciopoli #spalletti Vai su X

Juve, Moggi: 'La mano di Spalletti non si è ancora vista sulla squadra' - L'ex dirigente Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando del neo tecnico del club bianconero Luciano Spalletti ha detto: " Si è visto poco di diverso e credo ... Scrive it.blastingnews.com

Juventus, Moggi: 'Spalletti? È il migliore disponibile al momento' - L'ex calciatore Brambati ha aggiunto: 'Per Luciano è l'occasione di riscattare la brutta figura con la nazionale' ... Come scrive it.blastingnews.com

Moggi a TMW: "Spalletti è il migliore allenatore possibile per la Juventus" - Luciano Moggi ha rilasciato un'intervista esclusiva a TMW nel corso della quale ha parlato di Juventus e dell'ormai imminente arrivo di Luciano Spalletti in qualità di allenatore. ilbianconero.com scrive