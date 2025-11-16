Juventus | Mattia Perin tentato dal Genoa

Ilprimatonazionale.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perin al bivio Mattia Perin, portiere classe 1992, è da anni il vice affidabile della Juventus: arrivato nel 2018 dal Genoa per 12 milioni, ha collezionato 98 presenze ufficiali, con clean sheet pesanti e parate decisive in momenti clou – come la Supercoppa 2020 o la salvezza contro il Bologna L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus mattia perin tentato dal genoa

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Mattia Perin tentato dal Genoa

Argomenti simili trattati di recente

juventus mattia perin tentatoTS - Il Genoa ripensa a Perin: può lasciare la Juventus? - De Rossi e il portiere bianconero hanno un buon rapporto, ma resta da comprendere se la Juventus voglia privarsi del suo numero 1. Si legge su ilbianconero.com

juventus mattia perin tentatoCalciomercato Juve: possibile addio a sorpresa a gennaio. Ci prova De Rossi che vuole salvare il Genoa grazie alla sua leadership - Ci prova De Rossi che vuole salvare il Genoa grazie alla sua leadership Genova chiama e per Mattia Perin il richiamo della Lanterna ha il sapo ... Lo riporta juventusnews24.com

juventus mattia perin tentatoIl super tifoso Juve Musetti: l'incontro con Perin e Rugani e uno scambio di battute con Del Piero - la sconfitta decisiva con Carlos Alcaraz alle ATP Finals è ... Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Mattia Perin Tentato