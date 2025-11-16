Juventus | Mattia Perin tentato dal Genoa

Perin al bivio Mattia Perin, portiere classe 1992, è da anni il vice affidabile della Juventus: arrivato nel 2018 dal Genoa per 12 milioni, ha collezionato 98 presenze ufficiali, con clean sheet pesanti e parate decisive in momenti clou – come la Supercoppa 2020 o la salvezza contro il Bologna L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Mattia Perin tentato dal Genoa

