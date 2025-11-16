Juventus ieri amichevole con la Next Gen | come è andata e quale modulo ha adottato Spalletti
nel test match con la Seconda Squadra bianconera. Cala il sipario sulla settimana di lavoro della Juventus. In attesa del rientro dei numerosi calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, Luciano Spalletti ha voluto tenere alta la tensione agonistica del gruppo rimasto a Torino organizzando un test in famiglia. Ieri, all’ora di pranzo, è andata in scena alla Continassa una partitella a ranghi misti contro i giovani della Next Gen, conclusasi con il risultato di 2-1 in favore della formazione guidata dal tecnico toscano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una straordinaria Juventus ha ribaltato nella serata di ieri l'Atletico Madrid in casa sua nella terza giornata di Champions League femminile, reagendo nel miglior modo possibile alla profonda ingiustizia della sconfitta col Bayern Monaco, propiziata da un gol f - facebook.com Vai su Facebook
L'imbarazzante contratto di 8 mesi proposto a Spalletti (e firmato dall'ex c.t.) e il sospetto che dietro la scadenza voluta da Comolli si stagli il fantasma di Deschamps Comolli ha presentato ieri il nuovo allenatore della Juventus come "grande esperto di calcio it Vai su X
Juve vincente con la Next Gen, Spalletti continua negli esperimenti - Juve vincente con la Next Gen, Spalletti continua negli esperimenti Test alla Continassa: Juventus battuta 2- Riporta tuttojuve.com
Juve Next Gen, successo ritrovato: Pedro Felipe regala tre punti contro il Forlì - Un successo che mancava dal 19 ottobre per i bianconeri e arrivato dopo una prova solida e cinica da parte dei ragazzi di Br ... Da tuttosport.com
Juventus-Dortmund, Kovac: "L'amichevole estiva è stata parte dell'analisi per domani" - Il tecnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, è intervenuto in conferenza stampa prima della partenza per Torino, dove domani i gialloneri sfideranno la Juventus per la prima giornata della League ... Scrive tuttomercatoweb.com