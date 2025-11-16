Juventus celebra Conceicao

La Juve celebra Conceição Il Portogallo ha chiuso le qualificazioni ai Mondiali 2026 con un 9-1 devastante sull’Armenia, conquistando il primo posto nel Gruppo F e il pass diretto per la rassegna estiva in Stati Uniti, Canada e Messico. Una goleada che porta il marchio della Serie A: Francisco Conceição, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus celebra Conceicao

Continua nelle giornate di oggi e domani, sabato 15 e domenica 16, la mostra che celebra i 40 anni dello JUVENTUS CLUB MELEGNANO - CASTELLO MEDICEO MELEGNANO. - facebook.com Vai su Facebook

Luciano #Spalletti celebra Teun #Koopmeiners: “Può fare il braccetto sinistro, l’ha già fatto in Nazionale. Koop ha comandato quelli davanti: è stato aggressivo e difensivo. Messo lì è servito come messaggio per tutti: in campo non si va per difendere, ma a gio Vai su X

Conceicao trascina il Portogallo ai Mondiali, la Juve si congratula col bianconero: il messaggio social dopo la goleada all’Armenia – FOTO - Conceicao trascina il Portogallo si qualifica al Mondiale e l’esterno bianconero brilla: entra e segna, il club celebra il suo talento sui social Francisco Conceicao torna dalla sosta per le Nazionali ... Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, gioia Conceicao: torna al gol dopo 45 giorni e otto partite a secco - 1 accedendo direttamente ai Mondiali 2026, che si disputeranno in tre stati: Stati Uniti, Canada e Messico. Come scrive tuttojuve.com

La Juventus si congratula con Conceicao: “Congratulazioni Chico anche per il gol nel recupero” - Il Portogallo ha strappato il pass per il Mondiale del 2026 e la Juventus, tramite il suo profilo ufficiale di X, ha voluto congratularsi con Francisco Conceicao: "Il Portogallo di ... Lo riporta tuttojuve.com