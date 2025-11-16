Jenny mamma e giornalista sempre sul pezzo

Ecodibergamo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL LUTTO. Jenny Maggioni scriveva per «Italia a Tavola». Si è spenta a 45 anni, dopo una malattia incurabile. Lascia una figlia di 8 anni. Il dolore del papà e dei colleghi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

jenny mamma e giornalista sempre sul pezzo

© Ecodibergamo.it - Jenny, mamma e giornalista sempre sul pezzo

Contenuti che potrebbero interessarti

jenny mamma giornalista pezzoJenny, mamma e giornalista sempre sul pezzo - Si è spenta a 45 anni, dopo una malattia incurabile. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Jenny Mamma Giornalista Pezzo