Jenny mamma e giornalista sempre sul pezzo
IL LUTTO. Jenny Maggioni scriveva per «Italia a Tavola». Si è spenta a 45 anni, dopo una malattia incurabile. Lascia una figlia di 8 anni. Il dolore del papà e dei colleghi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mamma @ Marianna Faliero e papà @ Giancarlo Divincenzo annunciano la nascita del piccolo Ottavio Lista nascita presso il nostro store!! Per info contattaci al numero 349 6182954 #cokkoala #listanascita #baby #newborn #babyboy #Tiaspettiamo #po - facebook.com Vai su Facebook
Jenny, mamma e giornalista sempre sul pezzo - Si è spenta a 45 anni, dopo una malattia incurabile. Come scrive ecodibergamo.it