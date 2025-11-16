Jannik Sinner vince le ATP Finals di Torino 7-6 7-5 contro Alcaraz ma che partita!

Il match si chiude con un boato dell’Arena: Sinner vince le ATP Finals, completa un percorso straordinario e firma una serata che entra nella storia dello sport italiano L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Jannik Sinner vince le ATP Finals di Torino 7-6 7-5 contro Alcaraz, ma che partita!

