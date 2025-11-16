Jannik Sinner vince le ATP Finals battendo Alcaraz trionfo bis e lacrime di gioia

Cultweb.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si conferma campione delle Atp Finals battendo Carlos Alcaraz in una finale memorabile davanti al pubblico dell’Inalpi Arena di Torino. L’altoatesino ha conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo con il punteggio di 7-6, 7-5 dopo due ore e 15 minuti di battaglia ad altissima intensità. Un trionfo che consolida ulteriormente la posizione di numero uno al mondo e regala all’Italia un’altra serata indimenticabile. Il primo set è stato un autentico duello di nervi, risolto soltanto al tie-break. Per 12 game i due campioni hanno tenuto il servizio con una continuità impressionante, senza concedere nemmeno una palla break. 🔗 Leggi su Cultweb.it

jannik sinner vince le atp finals battendo alcaraz trionfo bis e lacrime di gioia

© Cultweb.it - Jannik Sinner vince le ATP Finals battendo Alcaraz, trionfo bis e lacrime di gioia

Argomenti simili trattati di recente

jannik sinner vince atpSinner batte Alcaraz 7-6, 7-5 e vince le Atp Finals per il secondo anno di fila: il nuovo ranking - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Come scrive ilmessaggero.it

jannik sinner vince atpSinner da impazzire, batte Alcaraz in 2 set e conquista le Atp Finals. Meloni: "Orgogliosi di te" - Jannik vince le ATP Finals di Torino battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7- Si legge su iltempo.it

jannik sinner vince atpAtp Finals, Sinner sfida Alcaraz per il titolo: Jannik vince il primo set. DIRETTA - All'Inalpi Arena di Torino il numero 1 e il numero 2 del mondo si ritrovano per conquistare il torneo dei Maestri. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Vince Atp