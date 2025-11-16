Jannik Sinner si conferma campione delle Atp Finals battendo Carlos Alcaraz in una finale memorabile davanti al pubblico dell’Inalpi Arena di Torino. L’altoatesino ha conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo con il punteggio di 7-6, 7-5 dopo due ore e 15 minuti di battaglia ad altissima intensità. Un trionfo che consolida ulteriormente la posizione di numero uno al mondo e regala all’Italia un’altra serata indimenticabile. Il primo set è stato un autentico duello di nervi, risolto soltanto al tie-break. Per 12 game i due campioni hanno tenuto il servizio con una continuità impressionante, senza concedere nemmeno una palla break. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Jannik Sinner vince le ATP Finals battendo Alcaraz, trionfo bis e lacrime di gioia