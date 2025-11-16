Jannik Sinner trionfa contro Alcaraz | sue le Finals!
Jannik Sinner trionfa ancora. Per il secondo anno consecutivo il campione altoatesino vince le Atp Finals. In finale ha sconfitto in due set, dopo un match molto combattuto, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo. Il punteggio finale è stato 7-6 (4) 7-5. È la prima volta dal 2016 che in finale arrivano il numero 1 e 2 del mondo. A complimentarsi anche Giorgia Meloni. "Orgogliosi di te. Campione", scrive su Instagram la premier che posta una foto del vincitore del match. "È stata una stagione incredibile e finire qua a Torino con questa partita davanti al pubblico italiano è una cosa fantastica - commenta Sinner a fine partita -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
