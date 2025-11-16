Jannik Sinner | Gioco meglio rispetto all’anno scorso Nessun rimpianto per i tre mesi di stop

Jannik Sinner ha battuto per la tredicesima volta (su tredici) l’australiano Alex de Minaur, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-2 alla Inalpi Arena di Torino e raggiungendo l’ultimo atto delle ATP Finals 2025. In finale il fuoriclasse azzurro se la vedrà con il grande rivale spagnolo numero 1 al mondo Carlos Alcaraz per cercare di ottenere il secondo titolo consecutivo al Master di fine anno. “ Ho avuto qualche chance di break nel primo game. Ho avuto altre occasioni di break durante il set. Lui stava giocando un tennis davvero ottimo. Poi sul 5 pari sono riuscito a breakkare, il che mi ha dato la fiducia per alzare il livello, per tirare un po’ più forte anche dal fondo campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

