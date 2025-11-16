Jannik Sinner due ATP Finals di fila senza perdere set E non è l’unico primato
Da quando le ATP Finals, nel 1986, sono tornate a giocarsi con la fase a gironi prima di semifinali e finali, non era mai capitato che un giocatore ne vincesse due di fila senza perdere set. Non nelle edizioni con la finale al meglio dei 3 set su 5, non nelle edizioni dal 2008 in poi, che hanno introdotto il 2 su 3 anche per l’ultimo atto. Jannik Sinner è diventato il primo a riuscire in qualcosa che lui fa sembrare facile, ma che ha tutto dell’incredibilmente difficile. I più pignoli, correttamente, osserveranno come qualcuno in grado di vincere due edizioni di fila senza cedere alcun parziale ci sia stato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Buona serata cari amici e care amiche. Che partita al cardiopalma abbiamo appena visto, di quelle che ti fanno tremare le mani, che ti tengono lì, incollato, senza riuscire a staccare lo sguardo nemmeno per un secondo. Oggi Jannik Sinner ci ha regalato qual - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner to his fans in Torino and around the world ? "Grazie a tutti" Vai su X
Jannik Sinner batte Alcaraz in due set ed è il re delle Atp Finals di Torino - Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals di Torino per il secondo anno consecutivo. Si legge su ilsecoloxix.it
Sinner e il mancato bacio in diretta tv con la fidanzata Laila dopo il trionfo alle Atp Finals: solo un abbraccio tra i due - Il numero due del mondo ha conquistato a Torino il suo secondo titolo consecutivo dopo il successo dello scorso anno ... Lo riporta corrieredellosport.it
ATP Finals, Sinner da urlo: batte Alcaraz in due set e si conferma Maestro davanti al pubblico di Torino - 5 e si conferma campione delle Nitto ATP Finals a Torino, dove dal 2023 non perde nemmeno un parziale ... Si legge su sport.virgilio.it