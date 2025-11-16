Jannik Sinner batte Alcaraz in due set ed è il re delle Atp Finals di Torino

Ilsecoloxix.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals di Torino per il secondo anno consecutivo. Il tennista azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (4), 7-5 in due ore e 15' di partita. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

