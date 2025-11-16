Jannik Sinner batte Alcaraz in due set ed è il re delle Atp Finals di Torino

Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals di Torino per il secondo anno consecutivo. Il tennista azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (4), 7-5 in due ore e 15' di partita. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

