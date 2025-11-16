italiano cerca nuove ali per volare ancora chance per dominguez e altre sorprese

Cercasi ali per continuare a volare. Si sono fermati Jonathan Rowe, l’acquisto più oneroso dell’era Saputo e ancora in fase di inserimento e pure Nicolò Cambiaghi: e questa è la notizia peggiore. Circa tre settimane di stop per entrambi, e se l’inglese ha fatto sapere tramite social che tornerà più forte di prima e che questo non era l’inizio di stagione che immaginava, a preoccupare di più è lo stop dell’azzurro, rientrato anticipatamente da Coverciano con un guaio al polpaccio. Orsolini è entrato in letargo: non segna dal 19 ottobre, a Cagliari. Ma è già a quota a 5 gol in campionato e 6 in stagione, in 15 presenze: è un inizio da record per il numero 7, reduce da un’annata record, quella passata, da 15 reti in campionato e 2 in Coppa Italia in 34 presenze complessive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

