Italia umiliata dalla Norvegia anche a San Siro | siamo ai playoff Mondiali E ce lo meritiamo

L'Italia viene umiliata dalla Norvegia che rimonta l'iniziale vantaggio azzurro di Pio Esposito e nella ripresa rifila 4 gol a Donnarumma e compagni schiacciati dalla Nazionale di Haaland. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Dopo la censura sull' educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ora la mannaia sull ' educazione alla pace. La nostra bellissima Costituzione, nata sulle macerie di una guerra mondiale, umiliata e derisa. L' art.11 dichiara che l' Italia ripudia la guerra e quin - facebook.com Vai su Facebook

Italia umiliata dalla Norvegia anche a San Siro: siamo ai playoff Mondiali. E ce lo meritiamo - L'Italia viene umiliata dalla Norvegia che rimonta l'iniziale vantaggio azzurro di Pio Esposito e nella ripresa rifila 4 gol a Donnarumma e compagni schiacciati ... Si legge su fanpage.it

Shock Italia: la Norvegia fa 4 gol in mezzora, vince e vola al Mondiale - Azzurri in vantaggio con Pio Esposito, pari di Nusa, poi si sveglia Haaland con una doppietta. Secondo corrieredellosport.it

Italia-Norvegia qualificazioni Mondiali 2026 diretta: 1-1, Nusa pareggia dopo il gol di Esposito - Gli azzurri cercano la rivincita dopo la batosta di Oslo dello scorso giugno, che è costata la qualificazione diretta e costringerà l'Italia di Gattuso a passare per i playoff (a meno di non vincere c ... Riporta corriere.it