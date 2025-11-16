Italia s’illude ma la Norvegia vince e dilaga 1-4 La qualificazione degli azzurri al Mondiale passa dai play off Pagelle

Firenzepost.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Norvegia è più forte. L'Italia s'illude col gol di Esposito nel primo tempo, poi gli scandinavi accelerano e vincono (1-3). Non cambia nulla. La strada degli azzurri per il mondiale 2026 passa dai play off. Giovedì prossimo, 20 novembre, attraverso il sorteggio l'Italia conoscerà gli avversari che dovrà battere per evitare di essere estromessa, per la terza volta consecutiva, dal Mondiale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Italia s’illude, ma la Norvegia vince e dilaga (1-4). La qualificazione degli azzurri al Mondiale passa dai play off. Pagelle

