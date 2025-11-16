Italia s’illude ma la Norvegia rimonta e dilaga 1-4 La qualificazione degli azzurri al Mondiale passa dai play off Pagelle
La Norvegia è più forte. L'Italia s'illude col gol di Esposito nel primo tempo, poi gli scandinavi accelerano e vincono (1-3). Non cambia nulla. La strada degli azzurri per il mondiale 2026 passa dai play off. Giovedì prossimo, 20 novembre, attraverso il sorteggio l'Italia conoscerà gli avversari che dovrà battere per evitare di essere estromessa, per la terza volta consecutiva, dal Mondiale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
