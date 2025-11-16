Tempo di lettura: 3 minuti Le cinque province della Campania sono in fondo alla classifica della qualità della vita in Italia, assieme ad un nutrito gruppo di province del Sud, ma Napoli fa meglio di Roma per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani e in classifica sta sopra alla Capitale e a Milano per quanto riguarda i reati commessi. Quanto al sistema salute, la situazione non è così pessima: quattro province campane su cinque sono tra le prime 50 – con Napoli che è al 38esimo posto e Benevento al 30esimo – mentre Caserta è in fondo alla classifica. È la fotografia che emerge dall’indagine sulla qualità della vita di ‘Italia oggi’ che vede al primo posto Milano e all’ultimo Caltanissetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Italia Oggi, classifica della qualità della vita: Sannio perde tre posizioni