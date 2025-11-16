Italia Norvegia qualificazioni Mondiali 2026 | Italia in difficoltà la Norvegia vince 4-1 e conquista il Mondiale
Inter News 24 Italia Norvegia, la squadra di Gattuso non riesce a mantenere il vantaggio e gli scandinavi e obbligando gli azzurri ai playoff. La sfida tra Italia e Norvegia si è conclusa con un netto 4-1 a favore degli ospiti, condannando gli azzurri alla necessità di passare per i playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026. Francesco Pio Esposito, autore del primo gol del match, ha portato l’Italia in vantaggio con una bella girata al 11° minuto, ma nella ripresa la Norvegia ha reagito duramente. Erling Haaland ha trovato la doppietta, prima con una deviazione di Bastoni e poi su assist di Bobb, per portare il punteggio sul 2-1. 🔗 Leggi su Internews24.com
