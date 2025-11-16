Italia norvegia match a san siro | come seguire la diretta TV e streaming

San Siro ospiterà l’ultima sfida valida per il girone di qualificazione ai Mondiali 2026, mettendo di fronte l’Italia e la Norvegia. La partita rappresenta un appuntamento cruciale, poiché i risultati determinano il destino diretto delle due nazionali in vista degli spareggi mondiali. La nazionale azzurra si trova in una posizione sfavorita, dovendo affrontare una situazione complicata per ottenere un passaggio diretto, mentre la formazione scandinava guida il gruppo con un record impeccabile. situazione attuale e obiettivi delle nazionali. l’Italia: sfida ancora più complicata. La squadra allenata da Gennaro Gattuso si presenta al confronto con la necessità di ottenere almeno una vittoria, anche se la probabilità di qualificarsi senza passare per gli spareggi risulta molto ridotta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

