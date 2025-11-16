Italia Norvegia LIVE | Locatelli titolare in attacco ci sono Retegui e Pio Esposito Le scelte di Gattuso

Juventusnews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia Norvegia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Norvegia nell’ultimo match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati Italia Norvegia 0-0: sintesi e moviola. Migliore in campo Italia: a fine primo tempo PAGELLE. Italia Norvegia 0-0: risultato e tabellino. ITALIA (3-5-2):  Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito.  Allenatore: Gattuso. NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

italia norvegia live locatelli titolare in attacco ci sono retegui e pio esposito le scelte di gattuso

© Juventusnews24.com - Italia Norvegia LIVE: Locatelli titolare, in attacco ci sono Retegui e Pio Esposito. Le scelte di Gattuso

Leggi anche questi approfondimenti

italia norvegia live locatelliLIVE Alle 20.45 Italia-Norvegia, le ufficiali: Gattuso sfida Haaland con Esposito e Retegui - 0 per ribaltare le gerarchie nel girone e conquistare subito il pass per i Mondiali 2026. Riporta gazzetta.it

italia norvegia live locatelliItalia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Locatelli titolare, Cambiaso parte dalla panchina - 2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Secondo tuttojuve.com

italia norvegia live locatelliItalia-Norvegia, diretta qualificazioni mondiali e risultato in tempo reale - Al Meazza gli azzurri di Gennaro Gattuso affrontano gli scandinavi: il 3- Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Norvegia Live Locatelli