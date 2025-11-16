Italia-Norvegia | Haaland si scatena due gol in 2' Azzurri in ginocchio Live 1-3
Gli azzurri cercano la rivincita dopo la batosta di Oslo dello scorso giugno, che è costata i playoff. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scopri altri approfondimenti
Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia 1-0 dopo i primi 45': test in chiave play-off per gli Azzurri Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-mondiali-2026-qualificazioni-moldavia-italia-13-novembre-chisinau-zimbru-diretta- - facebook.com Vai su Facebook
#Italia- #Norvegia, le formazioni ufficiali Vai su X
Italia, Adani impazzisce per il gol di Pio Esposito alla Norvegia: la bordata ad Haaland scatena i social - Pio Esposito sblocca il big match tra Italia e Norvegia e fa impazzire Adani in diretta tv. Secondo sport.virgilio.it
Italia-Norvegia 1-0, il risultato in diretta LIVE - Sono 18 i precedenti tra le due Nazionali: il bilancio vede gli azzurri in vantaggio con 10 vittorie, mentre all'andata è arrivata la quarta vittoria norvegese. Da sport.sky.it
Sorpresa per Italia-Norvegia: a tifare per Haaland c'è un vip speciale - Vicino al presidente del Senato, La Russa, al ministro dello Sport, Abodi, e al presidente federale Gravina, sugli spalti del Meazza c'è una testa coronata. Come scrive corrieredellosport.it