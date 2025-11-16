Italia-Norvegia 1-4 Pio Esposito non basta | 90? per Mancini Cristante subentra nella ripresa

Il primo ko della gestione Gattuso arriva nell’ultima partita del girone delle qualificazione al Mondiale del 2026. A San Siro, l’Italia cade con un pesante 4-1 contro la Norvegia, che strappa ufficialmente il pass per gli Stati Uniti. Nonostante un buon primo tempo, terminato in vantaggio grazie alla rete di Pio Esposito, gli azzurri sono crollati nella ripresa sotto i colpi della formazione scandinava, in grado di ribaltare il risultato con i gol di Nusa, Larsen e la doppietta di Haaland. I romanisti in campo. Protagonisti due calciatori della Roma nelle file dell’Italia. 90? per Gianluca Mancini al centro della difesa a 3 disegnata da Gattuso, mentre Bryan Cristante è subentrato al 68? al posto di Frattesi, senza però incidere sul match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

