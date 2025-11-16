L'Italia crolla 4-1 a San Siro contro la Norvegia e viene condannata agli spareggi ancora una volta. Haaland e compagni ribaltano l'1-0 di Pio Esposito (primo gol a San Siro) e piegano la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Pio Esposito (6,5) primo gol a San Siro, Haaland (8) devastante, Di Lorenzo (4) che disastro