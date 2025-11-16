Italia-Norvegia 1-4 le pagelle | Pio Esposito 6,5 primo gol a San Siro Haaland 8 devastante Di Lorenzo 4 che disastro
L'Italia crolla 4-1 a San Siro contro la Norvegia e viene condannata agli spareggi ancora una volta. Haaland e compagni ribaltano l'1-0 di Pio Esposito (primo gol a San Siro) e piegano la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Argomenti simili trattati di recente
Qualificazioni Mondiali, Qualificazioni Mondiali. Nusa riporta la partita in pari: Italia-Norvegia 1-1 Nel secondo tempo gli ospiti pareggiano il conto al 63esimo - facebook.com Vai su Facebook
#Italia- #Norvegia, le formazioni ufficiali Vai su X
Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Esposito ci prova (6), Retegui silenziato (5). Frattesi? Poco concreto (5) - Sotto una pioggia battente e in un San Siro palpitante d’azzurro (69. Lo riporta leggo.it
Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia 1-4 - La Norvegia a San Siro travolge gli azzurri e si qualifica da prima nel girone a punteggio pieno, per l'Italia, ancora una volta, l'accesso ai Mondiali passerà dagli spareggi ... Riporta rtl.it
Shock Italia: la Norvegia fa 4 gol in mezzora, vince e vola al Mondiale - Azzurri in vantaggio con Pio Esposito, pari di Nusa, poi si sveglia Haaland con una doppietta. Si legge su corrieredellosport.it