Italia- Norvegia 1-4 la Nazionale non riesce nell’impresa impossibile | adesso si punta ai play-off

Ildifforme.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festeggia la Norvegia che dopo 27 anni torna ai Mondiali, un po' meno l'Italia che dovrà puntare ai playoff di marzo, dopo aver subito una brutta sconfitta, la prima per il ct Gattuso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

