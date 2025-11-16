Italia Norvegia 1-0 LIVE | riparte la sfida a San Siro

Italia Norvegia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Norvegia nell’ultimo match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati Italia Norvegia 1-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di San Siro! 8? Occasione Dimarco – L’esterno azzurro ci prova in controbalzo, palla fuori 10? GOLLL DELL’ITALIAAA – L’attaccante azzurro si gira bene in area di rigore e batte Nyland 17? Buon avvio – Ottima partenza dell’Italia, che dopo aver trovato il primo gol della serata continua a insistere per provare a indirizzare già l’incontro 27? Punizione Italia – Frattesi si conquista un bel calcio di punizione, utile a dare ulteriore spinta alla manovra azzurra 31? Conclusione Nusa – Tentativo dalla distanza da parte del norvegese, palla che termina altissima sopra la traversa 36? Tentativo Pio Esposito – L’Italia va a centimetri dal raddoppio ancora con Pio Esposito, che sfiora la doppietta personale 42? Proteste Italia – Fallo molto discutibile fischiato a Retegui in un contrasto di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

