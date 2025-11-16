Italia Norvegia 1-0 LIVE | la sblocca Pio Esposito
Italia Norvegia LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 L’Italia guidata da Gennaro Gattuso si prepara a sfidare la Norvegia nell’ultimo appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Segui il LIVE su Calcionews24: SEGUI IL LIVE QUI 10? – GOL DELL’ITALIA! Errore difensivo della Norvegia, la palla arriva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Qualificazioni Mondiali, in campo Italia-Norvegia: test in chiave play-off per gli Azzurri Diretta streaming su Rainews.it
Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! ITALIA NORVEGIA ? Ore 20.45 ? Stadio San Siro - Milano #RaiUno #ItaliaNorvegia #Nazionale #VivoAzzurro
Italia-Norvegia qualificazioni Mondiali 2026 diretta: 1-0, destro improvviso di Dimarco, palla di poco a lato - Gli azzurri cercano la rivincita dopo la batosta di Oslo dello scorso giugno, che è costata la qualificazione diretta e costringerà l'Italia di Gattuso a passare per i playoff (a meno di non vincere c ... Da corriere.it
Italia-Norvegia 1-0 - Gli azzurri la sbloccano, ha segnato Pio Esposito! - L’Italia continua a gestire il possesso con un lungo giro palla, cercando spazi e ritmo per rendersi subito pericolosa. Scrive tuttojuve.com
DIRETTA QUALIFICAZIONI MONDIALI - Italia-Norvegia 1-0: Pio Esposito sblocca la gara - 11' Cambio campo, pessimo tocco del difensore della Norvegia, Dimarco trova spazio, la palla viene messa a Pio Esposito che nel cuore ... Secondo msn.com