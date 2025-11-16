Italia la Norvegia è un incubo Appunti sparsi da San Siro al playoff Mondiale

L'Italia chiude la sua fatica nel girone di qualificazione al Mondiale 2026 senza concedersi una botta di autostima, perdendo ancora contro la Norvegia di terminator Haaland e chiudendo con uno score di 18 punti su 24, non sufficiente per il passaporto diretto. Al Mondiale per la strada veloce va la Norvegia con pieno merito. Agli azzurri tocca passare dai playoff di marzo, pregando che l'epilogo sia diverso dalla doppia eliminazione per mano di Svezia e Macedonia del Nord. Prima il sorteggio di semifinale ed eventuale finale, poi saranno tre mesi di passione e incubi sperando di arrivare in primavera con un minimo di condizione fisica e psicologica nei giocatori chiave per Gattuso.

