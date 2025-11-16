Italia ennesima umiliazione | poker della Norvegia a San Siro ora i playoff da brividi per i Mondiali
Un’altra umiliazione. La Nazionale italiana di calcio termina nel peggiore dei modi il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. A San Siro si affrontava la Norvegia, capolista e dominatrice del Gruppo I, contro cui gli azzurri avevano perso 3-0 a Oslo nel match in terra scandinava. Ebbene, Rino Gattuso aveva presentato questo confronto come un test per sondare il livello della compagine tricolore. Avendo già in tasca il pass per i playoff, all’Italia sarebbe servita una vittoria per 9-0 contro i norvegesi per conquistare il primato e l’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it
