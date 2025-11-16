Italia altro che 9 gol | la Norvegia ci umilia ne fa 4 e festeggia Azzurri a marzo ai playoff

Milano, 16 novembre 2025 – Il primo miracolo, l'ipotetica mancata vittoria della Norvegia contro l' Estonia giovedì sera, non si è avverato: men che meno lo fa il secondo, che in linea teorica avrebbe dovuto vedere gli scandinavi soccombere con 9 gol di scarto contro l' Italia. Italia che, nel match di chiusura del Gruppo I verso i Mondiali 2026, parte a razzo nel diluvio di San Siro, andando presto in vantaggio con Esposito, lasciando per un attimo sognare il proprio pubblico. Un attimo, appunto, prima che gli scandinavi addormentino ciò che resta del primo tempo, per poi scatenarsi nella ripresa con due dei tre marcatori della gara di andata di Oslo, quella che di fatto ha indirizzato l'intero girone: Sorloth manca all'appello, 'sostituito' in pieno recupero da Strand Larsen, ma Nusa e un doppio Haaland firmano la rimonta di una Norvegia, che sale a 24 punti, un clamoroso en plein, certificando così ulteriormente il suo dominio incontrastato e da record del Gruppo I. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia, altro che 9 gol: la Norvegia ci umilia, ne fa 4 e festeggia. Azzurri a marzo ai playoff

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ucraina, Tajani annuncia l’invio di un altro pacchetto di aiuti militari dall'Italia. Kiev si deve difendere per arrivare al cessate il fuoco, ha sottolineato il nostro ministro degli Esteri. - facebook.com Vai su Facebook

Oggi il Governo ha mantenuto un altro impegno preso con gli italiani, in particolare con i lavoratori e le imprese di questa Nazione. Quest’anno, avevamo scelto di dedicare il Primo Maggio ad un tema che ci sta particolarmente a cuore: la sicurezza sul lavoro. Vai su X

Italia, altro che 9 gol: la Norvegia ci umilia, ne fa 4 e festeggia. Azzurri a marzo ai playoff per i Mondiali - Esposito firma l'illusione per la Nazionale in un primo tempo generoso: nella ripresa salgono in cattedra gli scandinavi, a segno con Nusa, Haaland (autore di una doppietta) e Strand Larsen ... msn.com scrive

Con quanti gol di scarto l’Italia deve battere la Norvegia per qualificarsi ai Mondiali 2026? L’ipotesi folle - azzurri costretti fare almeno 9 gol contro la Norvegia per evitare il playoff per la terza volta consecutiva. Riporta ilsussidiario.net

Italia–Norvegia: servono nove gol? Ecco le nazionali che in passato hanno firmato imprese da risultato mostruoso - Scopri i precedenti storici e perché crederci non è follia. Segnala tag24.it