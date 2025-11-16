Milano, 16 novembre 2025 – Il primo miracolo, l'ipotetica mancata vittoria della Norvegia contro l' Estonia giovedì sera, non si è avverato: men che meno lo fa il secondo, che in linea teorica avrebbe dovuto vedere gli scandinavi soccombere con 9 gol di scarto contro l' Italia. Italia che, nel match di chiusura del Gruppo I verso i Mondiali 2026, parte a razzo nel diluvio di San Siro, andando presto in vantaggio con Esposito, lasciando per un attimo sognare il proprio pubblico. Un attimo, appunto, prima che gli scandinavi addormentino ciò che resta del primo tempo, per poi scatenarsi nella ripresa con due dei tre marcatori della gara di andata di Oslo, quella che di fatto ha indirizzato l'intero girone: Sorloth manca all'appello, 'sostituito' in pieno recupero da Strand Larsen, ma Nusa e un doppio Haaland firmano la rimonta di una Norvegia, che sale a 24 punti, un clamoroso en plein, certificando così ulteriormente il suo dominio incontrastato e da record del Gruppo I. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italia, altro che 9 gol: la Norvegia ci umilia, ne fa 4 e festeggia. Azzurri a marzo ai playoff per i Mondiali