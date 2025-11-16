Italia ai playoff per il Mondiale 2026? L’incubo Svezia e non solo | tutte le possibili avversarie

Inter News 24 per gli azzurri di mister Gattuso. L’ipotesi spareggi per la qualificazione al Mondiale 2026 è ormai una certezza per l’Italia. Gli Azzurri guidati dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso sono attesi stasera a San Siro dal match contro la Norvegia di Stale Solbakken, ma il destino è segnato. Per qualificarsi direttamente come primi del girone, la Nazionale dovrebbe vincere con 9 gol di scarto (9-0). Uno scenario fantascientifico, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, che sposta inevitabilmente l’attenzione a giovedì prossimo, quando a Zurigo si terrà il sorteggio dei playoff di marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia ai playoff per il Mondiale 2026? L’incubo Svezia e non solo: tutte le possibili avversarie

