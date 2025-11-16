Ischia furto in casa del dirigente sportivo | denunciato calciatore

I carabinieri hanno denunciato un calciatore del Lacco Ameno: è accusato di un furto in casa di un dirigente del Real Forio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

