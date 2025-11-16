Intimidazioni a più imprese la Cgil | Serve tavolo prefettizio per tutelare i lavori pubblici

Agrigentonotizie.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Avevamo segnalato il rischio di possibili infiltrazioni mafiose legate all’arrivo di nuovi lavori pubblici e dei relativi finanziamenti. Per evitare che le opere in corso e future possano essere ostacolate in una provincia già fragile, siamo disponibile non solo a sottoscrivere protocolli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sbarra: «Una stagione nuova lavoro-imprese. Cgil, basta feticci ideologici» - Non personalizzerei quello che rimane un rapporto dialettico e franco tra due grandi organizzazioni sindacali che hanno la loro storia e identità sociale e culturale - Come scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Intimidazioni Pi249 Imprese Cgil