Inter Women sconfitta contro il Napoli | le nerazzurre non riescono ad avere la meglio Il resoconto del match

Calcionews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter Women perde contro il Napoli. Una sconfitta pesante visto che è stata una partita molto intensa e combattuta. Il resoconto della sfida L'Inter Women lascia il campo del Napoli con una sconfitta amara maturata al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di episodi. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani arrivavano alla sfida partenopea.

