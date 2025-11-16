Inter Women sconfitta contro il Napoli | le nerazzurre non riescono ad avere la meglio Il resoconto del match

L’Inter Women perde contro il Napoli. Una sconfitta pesante visto che è stata una partita molto intensa e combattuta. Il resoconto della sfida L’Inter Women lascia il campo del Napoli con una sconfitta amara maturata al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di episodi. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani arrivavano alla sfida partenopea . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

