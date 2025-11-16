Inter Milan svelato il piano tattico di Chivu | ecco il compito che chiederà di svolgere a Thuram

Internews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia e a Lautaro. L’idea del tecnico. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ritroverà un Marcus Thuram totalmente recuperato dall’infortunio muscolare. Il rientro dell’attaccante francese è stato gestito con cura e la mancata convocazione da parte di Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, per gli impegni della sosta di novembre, è stata fondamentale. Thuram ha potuto così completare la sua riatletizzazione ad Appiano Gentile ed è ora pronto per la grande sfida. Nel derby del 23 novembre contro il Milan, il tecnico nerazzurro punta forte sul francese e, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, gli affiderà un determinato e faticoso compito tattico per scardinare la difesa rossonera. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter milan svelato il piano tattico di chivu ecco il compito che chieder224 di svolgere a thuram

© Internews24.com - Inter Milan, svelato il piano tattico di Chivu: ecco il compito che chiederà di svolgere a Thuram

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inter milan svelato pianoMilan in campo durante la sosta: svelato il piano di Allegri per un rossonero - Massimiliano Allegri sarà concentrato soprattutto su un calciatore. Secondo spaziomilan.it

inter milan svelato piano“Inter interessata”, l’affare è possibile: Pedullà svela tutto - La notizia arriva direttamente dal giornalista, secondo cui, i nerazzurri sono avanti nella trattativa. Si legge su spaziointer.it

inter milan svelato pianoGazzetta sul nuovo stadio di Milan e Inter: "La nuova casa delle milanesi sarà pronta a fine 2030" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul nuovo stadio di Milan e Inter: "La nuova casa delle milanesi sarà pronta a fine 2030". Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Milan Svelato Piano