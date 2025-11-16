Inter Milan svelato il piano tattico di Chivu | ecco il compito che chiederà di svolgere a Thuram

di Giuseppe Colicchia e a Lautaro. L’idea del tecnico. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ritroverà un Marcus Thuram totalmente recuperato dall’infortunio muscolare. Il rientro dell’attaccante francese è stato gestito con cura e la mancata convocazione da parte di Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, per gli impegni della sosta di novembre, è stata fondamentale. Thuram ha potuto così completare la sua riatletizzazione ad Appiano Gentile ed è ora pronto per la grande sfida. Nel derby del 23 novembre contro il Milan, il tecnico nerazzurro punta forte sul francese e, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, gli affiderà un determinato e faticoso compito tattico per scardinare la difesa rossonera. 🔗 Leggi su Internews24.com

