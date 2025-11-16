Inter Milan derby a tutti i costi per Dumfries | l’importanza del recupero dell’esterno olandese
Inter News 24 per Cristian Chivu e non solo. L’infortunio di Denzel Dumfries ha messo in luce un problema strutturale dell’Inter, costringendo la società a una profonda riflessione in vista del mercato. Il Corriere dello Sport sottolinea l’importanza del recupero dell’esterno olandese, che ha lasciato anticipatamente il ritiro dell’Olanda in questa sosta di novembre per un problema alla caviglia. Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, spera di riaverlo a disposizione per il derby contro il Milan del 23 novembre, soprattutto a causa della scarsezza di alternative credibili sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com
