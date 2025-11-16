Inter Milan Chivu punta sugli ‘specialisti da derby’ | in 10 già in gol contro i rossoneri! La certezza per il tecnico

Inter News 24 in vista del match. Manca solo una settimana al derby di Milano. Domenica prossima, 23 novembre, Inter e Milan si affronteranno in una sfida cruciale che vale le primissime posizioni della classifica. Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, può preparare la sfida forte di una statistica rassicurante: ha a disposizione un vero e proprio arsenale di giocatori che sanno come fare male ai rossoneri. Come ricorda il Corriere dello Sport, sono ben 10 i giocatori dell’attuale rosa della Beneamata ad aver già segnato al Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

